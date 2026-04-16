東京・足立区で乗用車が歩行者らを次々とはね、14人が死傷したひき逃げ事件ですでに逮捕されている男が、トラックに追突し7人にけがをさせたなどとして追送検されました。この事件は去年11月、足立区梅島の路上で盗難車が歩行者などを次々とはね、歩行者ら2人が死亡するなど、あわせて男女14人が死傷したものです。盗難車を運転し歩行者をはねたとして、殺人の疑いなどで既に逮捕されていた横尾優祐容疑者について、警視庁は16日、