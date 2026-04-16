【「RED STONE」Theme Cafe】 4月11日 開催 L&K JAPANは、4月11日に開催されたPC用MMORPG「RED STONE」のオフラインイベント「21周年 RED STONE Theme Cafe」のレポートが公開された。 本イベントは、「RED STONE」の日本サービス21周年を記念した、ユーザーと直接交流するオフラインイベント。集まったユーザーたちが親密に交流できるよう、アット