ボクシングの元世界３階級王者で大橋ジムトレーナーの八重樫東氏がＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「八重樫東のやえちゃんねる」で、注目の一戦を取り上げた。ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）で、王者・井上拓真（３０＝大橋）と元世界４階級制覇王者で同級４位・井岡一翔（３７＝志成）が激突する。現役時代、井岡とミニマム級王座統一戦で対戦（井岡の判定勝利）した八重樫氏は「僕、井岡選手と試合