２００１年Ｋ―１ワールドＧＰ覇者で、総合格闘技（ＭＭＡ）の最高峰・ＵＦＣでも活躍したマーク・ハント（５２）が、家庭内暴力（ＤＶ）の容疑で逮捕された。ニュースサイト「ＴＭＺスポーツ」など複数の米メディアが伝えた。１４日にオーストラリアのニューサウスウェルズ州で、通報を受けた警察はハントの身柄を拘束。知人女性に身体的危害を加える意図をもって、ストーカー行為または脅迫を行った罪で起訴された。女性に送