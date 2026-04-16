ガールズグループmimiiroseが解散した。メンバーのイェウォンは4月16日、自身のSNSを更新。【写真】デビュー“5日で解散”の女性グループ爆誕「私たちmimiiroseは長い話し合いの末、それぞれの道を歩むことになりました」と報告した。さらに「私たちを信じて待ってくれたファンの皆さんに、まず最初に伝えたかったのは“ありがとう”という言葉でしたが、今日はそれよりも重い知らせを伝えることになり、とても心が痛いです」と胸