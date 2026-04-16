Kep1erを輩出したオーディション番組『Girls Planet 999：少女祭典』にも出演したガールズグループmimiirose（ミミローズ）のユン・ジアがグループを脱退する。ユン・ジアは4月15日、自身のSNSで「私は最近、mimiiroseを離れることになり、所属事務所との契約も終了することになりました」と、脱退のニュースを直接伝えた。【写真】デビュー5日で解散する韓国ガールズグループが爆誕彼女は「この決定はメンバーたちと十分な時間を