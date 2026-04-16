練習生時代に少女時代のデビュー組に入っていたことで知られる歌手ホ・チャンミが、ついにスポットライトを浴びた。ホ・チャンミは、4月15日に韓国で放送されたTV CHOSUNのバラエティ番組『お父さんと私と』（原題）に出演し、家族とともに視聴者に感動を与えた。【話題】少女時代だったかもしれないJYPアイドルとは？「SMに1年いた」デビュー17年目にして、オーディション番組『ミストロット4』の選考に当選し、多忙な日々を送る