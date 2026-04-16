京都府南丹市の安達結希さん(11)の遺体が遺棄された事件。遺体発見から容疑者逮捕へと一気に進みました。警察はどのように捜査を進めたのでしょうか。元兵庫県警の刑事部長・棚瀬誠さんに聞きました。 警察は16日午前の会見で、結希さんが行方不明になった当初から捜査1課も動いていたと明らかにしました。 このことについて、棚瀬さんはこう話します。 「行方不明の届け出がなされた段階から警察は事件・事故両