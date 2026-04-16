ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」は、不二家の人気キャラクター「ペコちゃん」との初となるコラボレーションアイテムを発売する。アフタヌーンティー公式オンラインストアでは4月27日12時頃から先行販売を開始。全国のアフタヌーンティー・リビング店舗では4月29日から順次展開する。■紅茶時間をテーマにしたオリジナルアートを展開コラボアイテムは、紅茶の時間を楽しむペコちゃ