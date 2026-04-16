ジュエリーのような輝きをまとったタイムピースを楽しみたい方へ♡ウブロの「ビッグ・バンジョイフル」コレクションに、新たな魅力を放つパープルモデルが登場しました。華やかさの中に落ち着きと強さを感じるカラーリングは、大人の女性にぴったり。日常にさりげない高揚感を添えてくれる、特別な一本です。 パープルが象徴する美しさ 「ビッグ・バンジョイフルスチールパӦ