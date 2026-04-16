女子ゴルフのKKT杯バンテリン・レディースはあす17日に熊本県・熊本空港カントリークラブ（6595ヤード、パー72）で開幕する。年間ポイントランク1位の佐久間朱莉（23）は、昨年ツアー初Vを挙げた思い出の大会で連覇に挑む。「この1年早かったなというのと、初優勝したところに、こうやって戻ってこれて、うれしいなという気持ちです」前週は初日に49位と出遅れながら2日目68、最終日も68と追い上げ、1打差の2位に入った。2