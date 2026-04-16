ことし1月、埼玉県新座市のアパートで行方不明だった女性が遺体で見つかった事件で、このアパートに住む53歳の男が女性を殺害したとして逮捕されました。警察によりますと、山口新容疑者はことし1月、埼玉県内で山本早苗さんを窒息させ殺害した疑いがもたれています。2人は去年9月ごろに知り合い、交際していた時期もありましたが、山本さんは去年10月下旬ごろ、知人に対し「交際していた人から別れた後も言い寄られている」などと