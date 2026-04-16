ロックバンド・サカナクションの山口一郎が16日、自身のSNSで親交のある同郷のお笑い芸人・加藤浩次について、意外な一面を紹介した。【写真】サカナクション山口一郎「ファッションやインテリア、美術がお好きな方です」仲良しの同郷芸人の素顔紹介山口のフォロワーが、雑誌『switch』のインスタグラムがアップした美術館での山口と加藤の写真について「加藤浩次、私服かわからんけどテレビとは別人みたいな雰囲気でオシャレ