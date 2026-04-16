メッツ・千賀滉大投手の次回登板が、17日午後1時20分（日本時間18日午前3時20分）開始の敵地でのカブス戦に決まった。球団が15日（同16日）に発表した。今季初勝利を目指す。カブス・鈴木誠也外野手と3年ぶりの対戦が期待される。23年5月24日のメジャー初対決では四球、左越え適時二塁打の鈴木に軍配。同8月7日は鈴木がスタメンを外れていた。千賀はメジャー4年目の今季3試合に登板して0勝2敗、防御率7・07。前回登板の11