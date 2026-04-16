卓球の平野美宇選手とバドミントンの志田千陽選手が休日を共に楽しみました。以前から仲良しを公言している2人はそろってサンリオピューロランドにお出かけしたことを16日にInstagramで報告しました。平野選手は「ちーちゃんとは好きな物が沢山同じで、今回は一緒に大好きなサンリオの仲間達に会えて嬉しかったです」とコメント。志田選手は「冬の思い出 みうちゃんありがとう」とつづりました。存分に楽しんだ様子で写真には緑の