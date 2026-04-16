“マブリー”の愛称で親しまれている韓国人俳優のマ・ドンソク（55）が16日、自身のインスタグラムを更新。日本での写真を披露した。マ・ドンソクは「Osaka」と、コンビニエンスストアでカゴを持ち、買い物を楽しむ姿をアップ。大阪・道頓堀の巨大ネオンサインの前でポーズを取る様子や、フェイスマスク姿でピースサインをする写真も公開した。この投稿にフォロワーからは「やばい！」「ええええええ？」「え？マブリー大阪