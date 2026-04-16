フォークデュオ・ゆずの公式X（旧Twitter）アカウントは4月15日、投稿を更新。メンバーの北川悠仁さんの母が4月7日に死去したことを報告しました。【投稿】ゆず公式Xの投稿に戸惑いの声「本当に胸が苦しくなります」同アカウントは「ゆず・北川悠仁に関するお知らせ」とつづり、詳細を記した公式Webサイトへのリンクを投稿。公式Webサイトによると、北川さんの母が2026年4月7日に永眠。葬儀・告別式は故人の遺志を尊重し、近親者の