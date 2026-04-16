美しきワゴンにガソリンモデルが登場！メルセデス・ベンツは2026年3月20日、ドイツをはじめとする欧州市場において新型「CLA シューティングブレーク」のハイブリッドモデルの受注を開始しました。先行して登場していたBEV（電気自動車）版の新型モデルに続き、高効率なハイブリッドシステムを搭載した待望の内燃機関（ガソリンエンジン）モデルがラインナップに加わりました。【画像】超カッコイイ！ これが「スバル・レヴォ