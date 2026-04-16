カルビーのスナック菓子「ピザポテト」と、GALLUSYSが開発するブロックチェーンゲーム『SNPIT』とのコラボレーション第2弾が、4月24日より実施されることが発表された。 【画像あり】販売されるNFTアイテム2種 本コラボは、2025年10月に実施された第1弾「じゃがりこ」コラボに続くもの。Calbee Future Laboの知的財産（IP）を活用し、「ピザポテト」のデザインをあしらった2種類の限定ゲーム