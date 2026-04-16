スクウェア・エニックスは、『ドラゴンクエスト』の公式ベビー・キッズ向けブランド「ドラクエベビー＆キッズ」より、夏向け新商品を4月16日から順次発売することを発表した。 【画像あり】子供がスライムになりきり！販売商品一覧（全24枚） 今回の新商品は、ラッシュガードやサーフパンツなどのスイムウェア、涼しいメッシュ生地を使用したパジャマなど、夏シーズンに向けたアイテムが中