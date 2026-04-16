adidas"> ストリート系と相性バッチリ。腕時計は手首に巻くものですが、最近は各社が指に巻く指時計を作るのがちょっとした流行のようです。小さくてカワイイですし、そもそも指輪はファッション・アイテムでオシャレですし、手首をひねるより指のほうが視認しやすいってのもあるかも？ 伝統的な腕時計が元ネタ今度はスポーツブランドのadidas（アディダス）から、「DIG