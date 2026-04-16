NHKの二宮直輝アナウンサーが、大阪放送局に着任し、16日に市内の同局で会見を行った。【全身ショット】和気あいあい！にこやかな表情を浮かべる二宮直輝アナ東京で『のど自慢』などを担当していた二宮アナは、3年ぶりの大阪復帰となり、『ほっと関西』（月〜金後6：10〜※総合・関西地方）月〜水曜キャスターなどを務める。「自分でも驚くぐらい、3年のブランクを感じないぐらい、すっと自然に戻ってこられた」とにこやか