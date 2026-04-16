◇MLB ドジャース 8-2 メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのキム・ヘソン選手が攻守に躍動しました。8番ショートで先発出場したキム・ヘソン選手は2回、2死2塁の好機でクレイ・ホームズ投手の高めのボールを振り抜き、右中間への今季1号2ラン。先発の大谷翔平選手に援護点をもたらし、右手の拳を小さくガッツポーズし、ナインから祝福を受けます。3-1の8回の守りでは、ルイス・ロベルト選手の鋭いゴロをダイビ