俳優の伊東美咲（48）が14日、自身のインスタグラムを更新。久々の近影ショットが公開され、反響を呼んでいる。【写真】「久しぶりに見ました」美貌健在な姿が話題、伊東美咲の近影ショット投稿では、マネージャーが「お世話になっているヘアメイクの千吉良恵子さんがプロデュースされた、新しいコスメ『ifoo』とある撮影にて一足早く使用させていただいたのですが、とっても素敵でした！」と伝え、伊東がメイクを施される様