4月16日未明、息子の結希（ゆき）さんの遺体を遺棄した疑いで、父親の安達優季（あだち・ゆうき）容疑者37歳が逮捕・送検されました。捜査の最新情報は？捜査本部が置かれている京都府警南丹署からMBS齊藤初音記者の報告です。 （MBS齊藤初音記者の報告）「遺体遺棄事件の捜査本部が設置された南丹署の前です。4月16日午前10時からこちらの2階の講堂で警察が記者会見を開き、署長と捜査一課長が安達容疑者の逮捕を受けて捜査