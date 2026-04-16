熊本地震の本震から10年のきょう16日は、熊本県内各地で深い祈りがささげられました。震度6強を観測し、甚大な被害を受けた南阿蘇村。 本震が発生した午前1時25分、暗闇の中、手を合わせる若者たちの姿が。あの地震でアパートが倒壊し東海大学の学生3人の命が失われました。当時、3年生だった橋村さくらさん（31）。黒川地区の住民と交流を続けている後輩たちに10年前の状況を語りました。■地震当時大学3年生橋村さく