「ロッテ-日本ハム」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）千葉ロッテマリーンズ冠協賛試合「ＪＲＡ中山競馬場ｐｒｅｓｅｎｔｓ皐月賞ナイター」として開催され、三浦皇成騎手（３６）＝美浦・鹿戸＝がファーストピッチセレモニーを行った。ジョッキーブーツ姿でスマートに登場。ノーバン投球を披露した。ユニホームの背番号は、自身初ＪＲＡ・Ｇ１制覇となったスプリンターズＳでのウインカーネリアンの馬番「１６」。２０１