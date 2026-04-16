ホンダが発売する新型EV「インサイト」ホンダは16日、新型電気自動車（EV）「インサイト」を発売すると発表した。中国で製造しているモデルを日本向けに仕様を変えて輸入する。ホンダはEVに力点を置く戦略の見直しを発表しているが、国内では品ぞろえが不足しておりラインアップを拡充する。中国の合弁会社で製造しているEVのスポーツタイプ多目的車（SUV）がベースで、販売が不振の中国で工場の稼働率を高める狙いもある。17