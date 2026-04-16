前方展開中の強襲揚陸艦「トリポリ」の艦上で、海兵隊員が甲板射撃訓練中にライフルを発射する様子/U.S. Central Command Public Affairs（CNN）米中央軍のクーパー司令官は15日、米国によるイランの港湾封鎖は「完全実施」されており、わずか1日半の間にイランの経済活動の大半を停止させたと明らかにした。クーパー司令官（海軍大将）はSNS上の声明で、「イラン経済の推定9割は海上貿易に支えられている。封鎖の実施から36時間足