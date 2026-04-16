北海道・知床半島沖で２０２２年４月、乗客乗員２６人が死亡・行方不明となった観光船「ＫＡＺＵＩ（カズワン）」の沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社「知床遊覧船」社長の桂田精一被告（６２）の第１１回公判が１６日、釧路地裁（水越壮夫裁判長）であった。検察側は「未曽有の海難事件で、安全運航に無理解・無関心な被告によってもたらされた人災」と述べ、法定刑上限の禁錮５年を求刑した。検察側は論告で