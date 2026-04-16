「女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディース」（１６日、熊本空港ＣＣ＝パー７２）昨年のこの大会でプロ初優勝を手にし、そこから年間４勝、年間女王へと駆け上った佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝が、思い出の地に戻ってきた。「帰ってきました！」と声を弾ませた佐久間。初めて、ディフェンディングチャンピオンとして大会を迎えるが「１年、早かったな、という気持ちですね」とした一方、「意外に他の試合と気持ちは変