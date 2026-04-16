16日、衆議院本会議において、自民党の宮路拓馬議員に多くのヤジや声援が向けられた。【映像】「7秒」発言→「よく頑張った！」とヤジの瞬間（実際の様子）議題は環境省設置法の一部を改正する法律案。環境委員長として報告を求められた宮路議員が演壇へと向かう途中、和やかな笑い声が響き、「頑張れー！」「委員長！」などの多数の声援が送られた。宮路議員への声援は続く。笑顔を浮かべた宮路議員が演壇で「ただ今議題