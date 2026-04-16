アメリカメディアはアメリカとイランの交渉が進展し戦闘終結への枠組み合意に近づいていると伝えました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、バンス副大統領らがパキスタンなどを通じてイラン側とやりとりを続けていて、戦闘終結への枠組み合意に近づいていると伝えました。また、ホワイトハウスのレビット報道官は15日、アメリカとイランとの2回目の協議が前回と同じくパキスタンの首都イスラマバードで開催されるとの見