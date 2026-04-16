ヤクルトのナッシュ・ウォルターズ投手（２８）が１６日、移籍後初登板初先発となる１７日の巨人戦（神宮）に向けての意気込みを語った。開幕から３週間がたち、ようやく出番が回ってきた。「とてもうれしいですし、楽しみにしていた」と笑顔を見せつつ、「自分の仕事をするだけです。いい打者がそろっているので、長打を打たれないことと、自分のボールを投げきる」とゲームメイクを誓った。来日１年目の昨季は中日でプレーし