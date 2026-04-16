巨人・吉川尚輝内野手が１６日、ジャイアンツ球場で３軍戦の試合前シートノックに「三塁」で参加した。本職の二塁ではない中で、軽快な動きを披露。会田３軍監督は「３軍ではいろんなことが挑戦できる。いろんなことを想定してやろうということなので。戦術的なことは言えないですが、３軍でできることをやろうというのでサードを挑戦しているっていうことです」と説明した。その上で、今後「三塁」での実戦出場の可能性につい