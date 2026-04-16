ニューヨーク州弁護士で信州大学特任教授の山口真由氏が１６日放送の「ゴゴスマ〜ＧｏＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（ＴＢＳ系）に出演した。番組では京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件をめぐり、死体遺棄容疑で逮捕された父親の安達優季容疑者（３７）が殺害を認める供述をしていることを報じた。一連の報道について山口氏は「報道の在り方を考えさせられる。この事件がこれだけ注目されたのは、リ