◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝４月１６日、栗東トレセン報知杯弥生賞ディープインパクト記念を勝ったバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は大外の８枠１８番となった。斉藤崇調教師は「ちょっと外過ぎかなと思いますけど、口向きに繊細な面のある馬なので、仮に内でゴチャゴチャする競馬になるよりは、この枠でもまだいいのかなという気はします」