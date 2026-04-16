ドル円１５８．８０近辺、ユーロドル１．１８００近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は158.80近辺、ユーロドルは1.1800近辺で取引されている。東京市場ではドル売りが先行も、午後には値を戻している。本日ここまでのレンジは、ドル円が158.27-159.03、ユーロドルが1.1794-1.1824となっている。 USD/JPY158.80EUR/USD1.1798