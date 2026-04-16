１６日の東京株式市場は日経平均株価がイラン紛争直前の２月２７日高値（５万８８５０円）を突破。約１カ月半ぶりに史上最高値を更新した。 大引けの日経平均株価は前営業日比１３８４円１０銭高の５万９５１８円３４銭と急伸。プライム市場の売買高概算は２３億３７６９万株、売買代金概算は８兆６６６０億円。値上がり銘柄数は９０２、対して値下がり銘柄数は６０８、変わらずは６６銘柄だった。 きょうの東京市場は