メインシナリオ…上値を追う展開が続いている。一目均衡表の雲を上抜けした後も堅調に推移しており、上昇基調が継続するとみられる。その場合は、3月11日の高値94.19が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、2月9日の高値94.98、95円の節目、ボリンジャーバンド＋３σの95.25、2024年7月17日の高値96.40などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、一目均衡表の雲の上限の93.27、基準線の92.39、