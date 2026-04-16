メインシナリオ・・・6日の安値0.5681ドルを起点とする短期の上昇トレンドが鮮明になっている。きょう、3月11日以来の高値水準となる0.5922ドルまで一時上昇しており、一目均衡表の雲の上限の0.5936ドルを上抜き、3月10日の高値0.5964ドルも上抜けば、0.6000ドルの節目や2月26日の高値0.6013ドルを試す可能性がある。2月26日の高値0.6013ドルも上抜くようなら、2月12日の高値0.6076ドルや1月29日の高値0.6093ドルが上値の目標にな