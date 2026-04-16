プロ野球選手でもエラーはつきもの。時には何でもないイージーフライをポロリと落とすこともある。試合の大勢にあまり影響のないケースならご愛嬌で済むことが多いが、過去にはひとつの落球が回り回って、優勝争いや個人記録に重大な影響を及ぼしたことがあった。【久保田龍雄／ライター】【写真特集】プロ野球監督別リーグ優勝回数ランキングベスト10（1990年〜2024年）世紀の落球半世紀以上経過した今も語り継がれる“世紀の