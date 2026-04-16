宝塚歌劇団元月組男役スターで俳優の美弥るりか（年齢非公表）が16日、大阪市内で自身が主演する舞台「MISSDIRECTION」の取材会に登場。「体を張ったお笑いです」とPRした。宝塚歌劇団花組、月組、雪組、星組、宙組の全組からOG9人が集結し、究極の騙し合いを繰り広げるクライム・シチュエーションコメディ。2023年に上演された舞台「THE MONEY -薪巻満奇のソウサク-」で好評を博した七海ひろきプロデュースによる演劇企画“QQ