イスラエルがレバノンの親イラン組織「ヒズボラ」への攻撃を続ける中、イスラエルの閣僚は16日、ネタニヤフ首相がレバノンの大統領と協議を行う予定だと明らかにしました。ロイター通信によりますと、イスラエルの閣僚は16日、ラジオ放送の中でネタニヤフ首相がレバノンのアウン大統領と協議を行う予定だと述べました。一方、レバノンの当局者は協議について、「何の情報も持っていない」と話しているということです。これに先立ち