日本野球機構は16日の公示を発表。ロッテは、菊地吏玖投手を1軍登録しました。4年目の菊地投手は、ここまでファームで7試合に登板し、10回1/3を投げ、5失点（自責点0）、11奪三振、防御率0.00を記録。今季初昇格となります。