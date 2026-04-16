4月16日、B1西地区の佐賀バルーナーズは、デイボン・リードが契約満了に伴い退団することを発表した。同日付で自由交渉選手リストに公示される。 アメリカ出身で現在30歳のリードは、198センチ100キロのスモールフォワード。NBAのフェニックス・サンズやデンバー・ナゲッツ、ロサンゼルス・レイカーズなどでプレーした実績を持ち、2022-23シーズンにはナゲッ