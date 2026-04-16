封筒を半分に切る（⇒次へ）【画像を見る】ちょっとした小分けのお菓子もこうやって包むとカワイイ！「お世話になった人にプチギフトを配りたい」「引っ越しの挨拶にちょっとしたお菓子を添えたい」「新学期のちょっとしたお祝いを包みたい」これからの時期には、このようなギフトを渡す機会が増えますよね。そんなときにぴったりな、Instagramで大きな反響を呼んだ「おうちにあるものでパッと作れる簡単ラッピングアイデア」を紹