15日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、アウトサイドヒッターの戸嵜嵩大（30）が17日（土）と18日（日）に有明コロシアムで開催される、SVリーグ男子最終第22節のサントリーサンバーズ大阪戦に帯同することを発表した。クラブの公式Xが伝えている。 東京GBにとって今シーズン最後のレギュラーシーズンホームゲ