4月16日未明、息子の結希さんの遺体を遺棄した疑いで、父親の安達優季（あだち・ゆうき）容疑者37歳が逮捕されました。 【写真を見る】逮捕前に殺害認める供述も…息子の遺体を遺棄した疑いで父親・安達優季容疑者を逮捕・送検知人らは「おとなしい子」「下からもなつかれる人柄」不明時には情報提供呼びかけるも「慌てる様子なく」 （記者リポート）「安逹結希さんの父親・優季容疑者の身柄が検察庁に送られます