シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手（31）が、元日本ハム・杉谷拳士氏（35）のYouTube「熱スギヤch」に出演。同氏提案の「AIモード検索」による「満員電車で鈴木誠也になる方法」で、熱弁した。同検索では、鈴木の特徴でもある「分厚い大胸筋」をどうやって満員電車の中でつくるのかを議論。まずは、通勤ラッシュの中でもできるトレーニングとして、胸前で両手を合わせて押し合う「合掌ポーズ」が提案された。狭い空間でも、「